最近、若者を中心にSNSでバズっている「爆乳おじさん」をご存じでしょうか？ その正体は昨今、宣伝で出演したバラエティ番組での数々の珍プレーが話題の俳優・正名僕蔵さん。演劇ファンなら劇団・大人計画に所属していた俳優として、ドラマ好きなら『ショムニ』『HERO』（ともにフジテレビ系）の名脇役としての印象が強い人も多いでしょう。55歳のベテラン俳優がなぜ今、このような注目を集めているのでしょうか。◆地味なおじ