7人組女性アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」公式が22日までに更新され、SNS上の不適切な投稿について謝罪した。2015年に「三重のご当地アイドル」として結成され、20年にメジャーデビュー。17年に日本ご当地アイドル活性協会「ご当地アイドル殿堂入り」に認定された。運営は今月20日、「ヲタクの皆さん、ステージを観てください」とSNSに投稿。この投稿にファンが「不愉快」とコメントすると、公式が「お前が不愉