6月20日、歌手の工藤静香Aぇ! groupの公式Instagramに登場し、ファンの注目を集めた。夫・木村拓哉とも縁の深いグループとの共演だったことから、さまざまな反響が寄せられている。「工藤さんとAぇ! groupは、同日放送の音楽番組『MUSIC FAIR』（フジテレビ系）で共演。1989年に発売された工藤さんの代表曲『嵐の素顔』をコラボレーションで披露しました。公開された動画では、楽曲でおなじみの振り付けをメンバーとともに踊る