運営する音楽教室の講師を委託したフリーランスへの報酬を著しく低く設定していたなどとして、公正取引委員会は２２日、楽器メーカー「河合楽器製作所」（静岡）に対し、フリーランス取引適正化法違反（買いたたきなど）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。２０２４年１１月の同法施行以降、買いたたきによる勧告は初めて。発表によると、同社は２４年１１月〜２５年６月、全国で運営する音楽教室の講師２８人に対し、入