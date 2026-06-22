子育ての苦労話はよく耳にする一方で、「子育ては楽しい」という言葉は、あまり表に出てこないように感じる人もいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも、そんな違和感を抱いたひとりでした。『子育て、楽しいわ。「やめたいわ」はよく聞くけど、「楽しいわ」はあまり聞かない気がする』高校3年生の息子さんと中学3年生の娘さんを育てる投稿者さんは、「悩みがないわけではないが、子どもとの関係で困ったことはない」と語り