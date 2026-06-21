ほかの人からは見えにくいバッグの中身は、服よりも自分の「好き」や個性があらわれるもの。オシャレなファッション関係者やインフルエンサーのバッグの中身を調査し、こだわりの愛用品や個人的エピソードを教えてもらいました。名越 恵里奈さん(（Cosme Kitchen PR）ナチュラル＆オーガニックなビューティアイテムをとり扱うコスメキッチンのPR。バッグの中にも、日々試すための美容アイテムがつまっているようす。おでかけ用に重