フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は今夏に新天地を求める可能性があるようだ。22日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在27歳の上田は鹿島アントラーズとベルギーのサークル・ブルッヘを経て、2023年夏からフェイエノールトでプレー。ここまで公式戦通算108試合で40ゴール6アシストをマークしているほか、2025−26シーズンのエールディヴィジでは30試合で