東京・北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事で、火元となった音楽準備室は廊下から直接出入りできない状態だったことがわかり、第三者が関与した可能性は低いことがわかりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で発生し、児童ら合わせて11人が重軽傷を負ったもので、22日は臨時休校となっています。その後の取材で、火元となった音楽準備室は廊下に繋がる扉がありましたが、扉の内側には楽器などが積まれていて