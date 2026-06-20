マッチングアプリ「ラス恋」を運営するラス恋（東京都渋谷区）が、「ミドルシニアのデートに関する実態調査」を実施し、その結果を発表しました。【1〜7位】サイゼは何位？デートで「アリ」なチェーン店ランキング！（結果を見る）初デートにチェーン店、男女で反応に違いが調査は6月5〜7日、同アプリの40〜70代のユーザーを対象に、インターネットリサーチで実施。516人から有効回答を得ています。まず、「初デート（交際