北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）で４―０と圧勝した森保ジャパンに対して、世界的レジェンドの元スウェーデン代表ＦＷズラタン・イブラヒモビッチ氏（４４）が優勝に太鼓判を押した。日本代表はチュニジアを攻守で圧倒し、４―０と爆勝。その戦いぶりに世界中から熱い視線が注がれている。そして、あのレジェンドも森保ジャパンにゾッコンだ。米放送局「ＦＯＸ