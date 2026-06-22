テレビ東京で21日、『あの歴代さんは今？衝撃のイッキミ映像SHOW』が放送され、大谷翔平から高校時代にホームランを打った人の現在に迫った。【動画】わずか2人！大谷翔平から高校時代にホームランを打った人のYouTube番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が大阪桐蔭高の田端良基氏だった。2012年の春のセンバツで、大谷がいる花巻東高と1回戦で対戦。田端氏は本塁打を