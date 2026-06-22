《テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている。無意識のうちに自分の意見は他者とは違うと認識する為に世間との接点は必要。隣近所と付き合いがなくSNSしかやらない人は偏屈な陰謀論に嵌る高齢者になる》18日、“ひろゆき”こと実業家の西村博之氏（49）が、朝日新聞の投稿を引用しながら、Xでこのような私見を投稿。引用された投稿には、「テレビ離れ加速、20代は7割・30代は6割がほぼ