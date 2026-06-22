キラキラと輝く「ワイヤーバッグ」で女性を魅了する「アンテプリマ」クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみさんが、23日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】徹子も夢中！パンダちゃんの特大バッグが可愛すぎる♡ 20代は専業主婦として過ごし、30代で香港移住。ファッション界のビジネスを経験したあと後、初めてデザインの世界へ飛び込んだという異色