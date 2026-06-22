◇W杯北中米大会1次リーグG組ベルギー0―0イラン（2026年6月21日イングルウッド）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、ベルギー（FIFAランク10位）がイラン（同22位）に0―0の引き分け。後半に退場者を出して数的不利となるアクシデントにも襲われたが、GKクルトワ（レアル・マドリード）がファインセーブ連発でチームを救って勝ち点1を獲得した。G組は第1戦を終え、