北中米ワールドカップ（W杯）が大きな盛り上がりを見せるなか、ひとりの日本人男性が世界中の注目を集めている。【衝撃画像】SNSで1億再生超えの大バズり…中久木アナが「I'm EXCITED!!!」と絶叫した瞬間を写真で見る富山の日本テレビ系放送局・北日本放送（KNB）のアナウンサー・中久木大力（なかくき・ひろちか）さん（39）だ。日本対オランダの試合前、ダラス・スタジアム周辺で地元放送局「FOX 4 News」のリポーター、テ