「週刊文春」が報じた皇室典範改正を巡る緊急アンケートの結果が、反響を呼んでいる。【画像】「微笑ましい…」カナリアイエローのトップスと可憐なスカーフをお召しになられた雅子さまと、その腕に抱かれる幼少期の愛子さま衆参与野党による皇族数確保に関する全体会議では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという二案について、審議が進められている。だが、女性天皇や女系天皇