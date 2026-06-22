2024年4月に北海道旭川市で発生した女子高生殺人事件について、殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告に22日、懲役27年の判決が言い渡された。

被害者の女子高生を車に監禁して連れ回し、旭川市の神居大橋で被害者の女子高生を全裸にし、欄干から落としたとして殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われている内田被告。

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事件は、被害者の女子高生が内田被告の食事画像をSNSに投稿したという内田被告の一方的な思い込みで行われたこと、橋から転落した女子高生の遺体が発見されるまで1カ月以上がかかったことなどの残忍さに加え、内田被告がもともと未成年飲酒や大麻使用、反社会的勢力とのつき合いなどのうわさにより大きな注目を集めていた。

内田被告は公判で一貫して「橋から落下させていません」と否定し、殺意についても認めなかった。弁護側も殺人罪と不同意わいせつ致死については成立しないとし、監禁罪と不同意わいせつ罪にとどまると主張している。

一方、内田被告の共犯としてすでに懲役23年の判決が確定している受刑者の女は、裁判で内田被告が橋の欄干から女子高生を落としたと証言していた。

そんな中、旭川地方裁判所で22日に言い渡された判決は求刑通りの懲役27年。わいせつ行為について、性のはけ口ではなく制裁のための行為だと判断した検察の求刑通りの判決で、懲役27年は有期刑の最長となる。

判決にネット上からは、「軽すぎる」「求刑通りとはいえ、御遺族はさぞかし無念だろうな」「やってきたことを考えたら軽いと思うけど、減刑にならなかったのは良かった」という声が集まっている。

共犯の女は一審の判決を受け入れたが、果たして内田被告は控訴するのか――。