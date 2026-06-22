JR東海は22日、東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車『東海道ルミエールエクスプレス』を運行すると発表した。【画像】新幹線『東海道ルミエールエクスプレス』詳細スケジュールなど夏の旅行やレジャーシーズンのさまざまな利用ニーズに応える特別列車で、8月8日の午後10時に東京駅を出発し、翌9日の午前6時59分に新大阪に到着する。品川、新横浜、京都のほか、途中、岐阜羽島駅で停車し、翌朝まで車内で過ごす、普