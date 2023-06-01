20日、レバノン南部でイスラエルによる空爆で破壊された建物の下から見つかった被害者を搬送する人たち（AP＝共同）【カイロ共同】イラン革命防衛隊は20日の声明でホルムズ海峡が「全ての船舶に対して封鎖された。接近してはならない」と主張した。国営テレビが報じた。イラン軍事当局は、米国やイスラエルが戦闘終結に向けた覚書合意に違反しているとして非難した。レバノンでの停戦は米イランの交渉入りの条件だったが、イスラ