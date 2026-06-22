あなたは、おすすめされた商品ばかり買ってないだろうか？アパレル企業を業界で史上最短で上場させた片石貴展氏は、誰でもセンスのいい人になれると断言する。本記事ではセンスを磨くために行くべき場所について述べる。（構成・ダイヤモンド社書籍編集局／淡路勇介）それは、ほんとうに欲しいもの？朝起きてスマホを開くと、昨日ちょっと気になって検索した靴が、広告で表示されて驚いたことはないでしょうか。友達と電話で話した