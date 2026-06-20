袖に血が…！一体何をして帰ってきたのか？【漫画】本編を読む本作『完璧な夫 完璧な妻』には、本来の自分を隠し、秘密を抱えたまま相手をだまし合う夫と妻が登場する。ある日、夫はシャツの袖に血をつけたまま帰宅した。妻が指摘すると「鼻血が出た」と言い訳をする夫。妻は一瞬考え込むも、それ以上は何も言わない。表面上は仲のよい夫婦に見えるが、2人の間には得体の知れない不穏な空気が漂っている。完璧な夫完璧な妻_P02完璧
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