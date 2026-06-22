“問題社員”に人事評価で悪い評価をつけることは「人事権の濫用」か――。ミスを繰り返し、上司の指導も聞かない。社会人としての常識も欠いている。そんな社員が会社を訴えた事件について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 Aさんは、家庭教師派遣などを行う会社（従業員約2000名）で、総務、経理などの仕事に従事していた（基本給42万9000円）。 ■ 入社直後からトラブル Aさんは