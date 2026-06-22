俳優の木村拓哉（53）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ユニクロ店舗を訪れ、全身ユニクロのアイテムのみを使った「1週間コーディネート」を組んだ。【動画】全身ユニクロで“1週間コーデ”に挑戦した木村拓哉海外に滞在している際は、宿泊先や美味しい飲食店と並んで「ユニクロの場所は速攻調べる」というほど、ブランドへ信頼を寄せる木村。しかし、いざ「1週間分」を組むとなると話は別。今期のラインナップでは靴