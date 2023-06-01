飼い主さんが近づいた瞬間、熱烈なアピールが始まって…？甘えん坊すぎる猫さんのあまりの可愛さに、魅了される視聴者さんが続出しています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「初っぱなの甘え声にやられちゃいました…」「なんでこんなに毎秒可愛いんでしょうね」「ループが止まらないw」といったコメントが寄せられました。 【動画：布団の上でくつろぐ三毛猫→近づいてみたら、次