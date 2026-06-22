◇W杯北中米大会1次リーグG組エジプト3―1ニュージーランド（2026年6月21日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、エジプト（FIFAランキング29位）がニュージーランド（同80位）に3―1で逆転勝ちし、4度目の出場で待望のW杯初勝利を挙げた。エジプトは勝ち点4でG組の首位に立った。大エースFWモハメド・サラーの1得点1アシストもさながら「ジコ」「トレゼゲ」とい