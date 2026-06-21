中国で7月1日、重要な法律が施行される。評論家の白川司さんは「この法律は、習近平指導部に対する批判を封殺するだけでなく、中国に進出した海外企業が撤退する自由を奪うことができる。日本にとって、中国に投資するコストは格段に大きくなるだろう」という――。写真＝中国通信／時事通信フォト中国の習近平共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛夫人は2026年6月8日夜、朝鮮・平壌の「木蘭館」で開かれた金正恩労働党総書記