コミュニケーションアプリ「LINE」は、21日までに公式Xを通じ、注意喚起を行った。【画像】LINE公式が注意喚起 「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口」「身近な人から届く『投票して！』に注意」とし、「LINE認証投票へようこそ」などと記された偽画面を掲載。それによると「でんわばんごう」「パスワード」「LINE認証コード」「SNS認証コード」を入力するよう求められる。LINE公式として「リンク先で電話番