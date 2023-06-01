「年商３００億円企業の社長」になったサッカー元日本代表が、幸せ家族ショットを披露した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「日本強め。すごい時代になったな」と投稿。この日、４点でチュニジアに完勝したサッカー日本代表の試合を見ていたようだ。「＃大津家＃ここゆうき体調ちょい悪」とハッシュタグをつけて、家族４人で撮影した写真をアップ。長男が大津氏の上に重なり、妻でテレビ朝日の久冨慶子アナウ