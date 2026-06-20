アイリスオーヤマの公式X（@irisohyama_info）が投稿した、あまりにも大胆な検証ツイートが大きな話題を呼んでいます。その名も「バター丸ごと一本食パン」。パン好きなら一度は夢見る「追いバター」の究極形とも言えるこの企画。焼き上がったのは、想像を絶する「バターの海」に浸かった禁断の姿でした。【動画】パン生地にバターを丸ごと入れた実験結果始まりは「最強の塩バターパン」への好奇心アイリスオーヤマ公式Xの「パン生