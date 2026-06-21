先週末開催されたMUSIC AWARD JAPANでは、STUS、KohjiyaとともにPremiere Ceremonyに出演、最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞にノミネートされた「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」をパフォーマンスして、大きな注目を集めた、Hana Hope。 そのHana Hopeの新曲「Hearts Glow」が、7月クールのTVアニメ『さよならララ』エンディングテーマに決定した。 【PV】オリジナルTVアニメ『さよならララ