SNSアプリを通じた企業の内部情報流出リスクが高まっている。成蹊大学特別客員教授の高橋暁子さんは「流出元としてフランス発のアプリ『BeReal』が注目されたが、10〜20代の間で人気が急上昇している韓国発アプリのほうが、よりリスクが高い」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■BeRealへの不満を解消したアプリ「8：00 おはよー、起きたー」「9：00 メイク完了！行ってきまーす