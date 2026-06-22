ストライプから始まるオシャレ物語。主人公・リラが、憧れの店に出かけるコーディネートを楽しむ姿が印象的な漫画が『ストライプシャツでどこに行く？』だ。Xに投稿された本作が、4.6万を超える「いいね」を集めて人気となっている。 【漫画】『ストライプシャツでどこに行く？』を読む 作者・ななみむぎさん（＠gimgim00526）はなぜ、お気に入りの一着を選んで、特別な場所へ出かける高揚感をなぜ題材にしたの