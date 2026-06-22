〈「パイナップルと入れ歯を丸ごと飲み込んだ」→下の入れ歯だけレントゲンで見つからず、5日目に死亡…60代女性の命を奪った「不運すぎる事故」〉から続く人間は、かくも簡単に死んでしまうのか――事件・事故で亡くなった死体や、死因が分からない「異状死体」を解剖し、身元確認や死因の究明を行う「法解剖医」の飯野守男氏は、これまでさまざまなケースを見聞きしてきたという。中でも衝撃的だったのが、パイナップルと一緒