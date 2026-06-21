漫画家の倉田真由美氏が２１日、Ｘを更新。ドジャースの大谷翔平選手をめぐる年子批判について言及した。大谷は日本時間２０日に第２子誕生をインスタグラムで報告。第１子から約１年と年子となっていた。このことで日本のＳＮＳでは批判的なコメントも投稿されていた。倉田氏は「え、年子も叩かれるの」と困惑。「医学的にリスクが〜とか、自分がそう思うなら自分がそうすればいいだけの話では」と指摘した。さらに、投稿