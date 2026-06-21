ゲームやAI処理ではGPUのメモリである「VRAM」を酷使します。VRAMに異常が発生しているとGPUの性能を十分に引き出せずにゲームプレイ中にフリーズが発生したりAI処理を正常に実行できなくなったりします。「memtest_vulkan」は自分の使っているGPUのVRAMが故障していないかチェックできる無料ツールで、インストール不要でダブルクリックするだけで使うことが可能。長年使い続けたグラフィックボードの故障チェックや買ったばかり