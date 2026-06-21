住宅価格の上昇が続くなか、近年は「規格住宅」や「セミオーダー住宅」を選ぶ人が増えている。以前は自由設計が主流だったが、打ち合わせの負担を減らしながらコストも抑えたいというニーズが高まっているためだ。その一方で見えにくくなっているのが、ハウスメーカーごとの「間取り力」の違いである。住宅系ユーチューバーの住宅四天王エース氏の分析を基に、主要ハウスメーカー12社（16商品）を対象として「間取り力」を示す「提