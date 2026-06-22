千鳥の大悟が、女性アナの悩みに回答。理想の結婚相手に対して「しょうもないやろ、そんな奴」と苦言を呈する一幕があった。【映像】「しょうもない」女性アナの理想の結婚相手『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには今年ABCテレビを卒業し、ホリプロに所