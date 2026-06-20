アメリカで3000本以上の作品に出演し、世界的な知名度を誇る日本人ポルノスター、まりかさん（44歳）。2007年にグラビアアイドルとしてデビューし、2年後にはセクシー女優に転身。2014年からは活動拠点をロサンゼルスに移して活躍を続けていたが、2019年には乳がんを公表している。「がんで乳房全摘の診断をされても、死の恐怖より『仕事はどうなる？』が先でした。再建手術は当たり前のことだったんです」デビューのきっかけ、単