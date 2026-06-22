大自然に囲まれた秘湯で、一体何が起きたのか──。鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）が行方不明になった。【写真を見る】湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた警察や消防によると、嶺臣くんは21日、家族と一緒に同施設で入浴中、先に両親が脱衣所に行った間に姿が見えなくなったという。警察などによると、21日午後3時半ごろ、