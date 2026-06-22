英ロンドンの中心部で6月14日、毎年恒例の「ワールド・ネイキッド・バイク・ライド（WNBR）」が開催され、推定1200人のサイクリストが全裸で有名な通りを駆け抜けた。2004年から毎年ロンドンで開催されているこのイベントは、自動車文化や石油依存への抗議、そして道路上でサイクリストが直面する危険を訴えることを目的としている。 【写真】表現の自由…だけど街中でこれはいいのか 参加者は市内の各集合場所からウ