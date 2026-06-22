会津の縁起物「赤べこ」を軸にしたオリジナル雑貨を展開する株式会社アカベコランド(福島県会津若松市)は、福島県を代表する乳業メーカー・酪王協同乳業とコラボレーションした「クリスタルシール」の第2弾として、「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」を、2026年6月22日(月)より自社オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)にて予約受付を開始いたしました。発送は7月中旬より、ご予約分か