◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と対戦。2―2で引き分け、勝ち点1を挙げる大健闘を演じた。カボベルデは前半21分、ペナルティーエリア手前でFKを獲得すると、キッカーのMFピナがウルグアイの2枚の壁の間を抜くミドルシュート