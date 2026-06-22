日本戦を前に電撃就任したチュニジアの“イケオジ魔術師”エルベ・ルナール監督（５７）が、試合後に退任を示唆した。０―４での惨敗を受けて「我々はあらゆる面で苦戦しており、特に守備面で顕著だ。選手間のコミュニケーションが著しく不足しており、それが一連の痛恨のミスにつながっている」と評した。そして「我々のパフォーマンスは全く容認できるものではなく、Ｗ杯で期待されたレベルに達していなかった。言い訳をす