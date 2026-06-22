任命からわずか3日で、さいたま市で行方不明になっていた高齢女性を早期に発見したとして、警察犬に感謝状が贈呈されました。22日、警察署にあらわれたのは民間で訓練され、今月1日から嘱託警察犬として捜査に携わっているバド・オブ・ヤングファイター号です。なぜ、警察署の一室にいるのかというと、警察犬に任命されてからわずか3日で、行方不明になっていた高齢女性をにおいを追って発見したとして、感謝状とご褒美のロープと