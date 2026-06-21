サッカーW杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。試合後にFIFAランキングが更新され、日本は18位から2つランクを上げて16位となった。アジア最上位をキープしている。日本は前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。開始早々から試合の主導権を握った。同31分に