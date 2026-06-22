アルゼンチンのネウケン州のクトラル・コ市は、世界で最も高い２６メートルのリオネル・メッシ像を公開した。アルゼンチンメディア「カデナ・トレス」が先日、報じた。メッシ像は地元の芸術家アルド・ベロイサ氏によって制作され、アルゼンチン・パタゴニア地方の主要幹線道路の一つである国道２２号線沿いに設置された。像は、２０２２年カタール・ワールドカップで優勝したアルゼンチン代表主将リオネル・メッシをたたえる