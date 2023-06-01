俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、スタジオ入りする時の“都市伝説”が本当だと答えた。インタビュアーの塾講師でタレントの林修が「自宅から仕事場までバスローブで移動。これ嘘ですよね？」と聞くと「本当です」とうなずいた。その理由を「どうせ、仕事場に来て僕ら着替えるじゃないですか。着替える分だけ面倒くさいんで。シャワー浴びて、そのままバスローブで着ます」