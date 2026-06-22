パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が、7月25日（土）よりフジテレビ本社屋1階OTエントランスにて開催される。＞＞＞新アートや販売アイテムの一部をチェック！（写真20点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日