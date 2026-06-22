中国メディアが報道サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。今回、W杯出場を逃した中国では、日本―チュニジア戦が驚異的な視聴率をマークしたようだ。同国メディアが報じた。日本がチュニジアに大勝した試合。中国メディア「網易新聞」は「日本が勝利した試合のCCTV（国営放送）の視聴率が3％を突破した。