一皿で健腸も栄養バランスもばっちり！丼もの2品【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！しっかり食べて手軽にできるダイエットで知られる、人気ダイエットインフルエンサー・まるさん。彼女は、おなじみの食材に腸活食材をプラスしてやせを目指す、腸活ダイエットを実践しています。そこで今回は、まるさんおすすめレシピのなかから、一皿で腸活できて栄養バラン